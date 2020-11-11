На заводе, залившем бетоном участок леса в Ленобласти, произошла вторая утечка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Территорию около бетонного завода вновь залило бетоном в деревне Вистино Ленинградской области рядом с местом, где на прошлой неделе произошло аналогичное ЧП, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе комитета государственного экологического надзора региона.

На прошлой неделе на предприятии "Портбетон" произошла утечка бетонных отходов, бетоном затопило участок леса в Ленинградской области, предприятие ликвидировало утечку во вторник.

"Зафиксирована новая протечка бетонной субстанции на прилегающей к предприятию территории. Комитетом государственного экологического надзора было выдано представление об устранении последствий и причин, способствовавших совершению административного правонарушения ООО "Портбетон", в срок до 10 декабря 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

В комитете отметили, что предприятие уже привлечено к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды. Ранее сообщалось, что Кингисеппский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Ленинградской области проводит проверку по факту утечки. Кингисеппская городская прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства руководителю завода.