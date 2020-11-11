{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Инспектор ДПС сбил мать с двумя детьми в Дагестане

Один ребенок погиб

МАХАЧКАЛА, 11 ноября. /ТАСС/. Инспектор ДПС, который сбил мать с двумя детьми, в результате чего погиб ребенок, задержан в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Дагестан.

"По версии следствия, 10 ноября примерно в 19 часов на федеральной автодороге "Кавказ" около села Авадан Докузпаринского района Республики Дагестан инспектор ДПС ГИБДД МВД по РД, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на женщину с двумя ее малолетними детьми. В результате дорожно-транспортного происшествия трехлетний мальчик скончался на месте," - говорится в сообщении.

30-летняя женщина и ее четырехлетняя дочь с различными травмами доставлены в больницу.

Инспектор ДПС задержан по подозрению в преступлении по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Теги
РоссияДагестан
Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене
Дмитрию Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей
Читать полностью