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В дело экс-главы района Ленобласти добавили новый эпизод мошенничества на 800 млн рублей

По данным следствия, эти деньги перевели на счета двух компаний за заведомо несуществующие обязательства муниципального бюджетного учреждения перед ними

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи добавили новый эпизод мошенничества на 800 млн рублей в уголовное дело бывшего главы администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова, задержанного ранее за хищение 700 млн рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга по итогам рассмотрения ходатайства о продлении Орлову домашнего ареста.

"Кроме уже описанного эпизода о хищении 700 млн рублей, следствие указывает, что неустановленные лица администрации МО "Выборгский район", используя служебное положение и действуя совместно с представителями МБУ "Служба заказчика" и ООО "Проектстрой", ООО "Проектстрой СПб", обеспечили оплату за счет средств бюджета района заведомо несуществующих обязательств МБУ перед указанными юридическими лицами на сумму свыше 800 млн рублей", - говорится в сообщении.

Орлова задержали в октябре по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, глава администрации района совместно с бывшим главой комитета финансов района Александром Болучевским и неустановленными лицами с помощью документов, куда были внесены заведомо ложные сведения о проведении ремонтов в зданиях в Выборге, перевели из бюджета района на счета подконтрольных юридических лиц более 700 млн рублей, а затем похитили эти деньги. Болучевский ранее был также задержан, в администрации района после этого сообщали, что он был уволен, а часть похищенных денег экс-чиновнику якобы понадобилась для оплаты должности в мэрии Москвы. Орлов после задержания был отправлен в отставку. "Единая Россия" приостановила членство Орлова "в связи с совершением действий, дискредитирующих партию".

В среду суд продлил срок домашнего ареста Орлову до 12 февраля 2021 года. Ранее на суде прокурор заявлял, что Орлов связан с организованной преступной группой, причастной к похищениям людей и рейдерским захватам, а также пытается скрывать улики.

В начале октября источник в правоохранительных органах после задержания Болучевского сообщал ТАСС, что в администрации Выборгского района выявлены хищения еще на 800 млн рублей.

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