В дело экс-главы района Ленобласти добавили новый эпизод мошенничества на 800 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи добавили новый эпизод мошенничества на 800 млн рублей в уголовное дело бывшего главы администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова, задержанного ранее за хищение 700 млн рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга по итогам рассмотрения ходатайства о продлении Орлову домашнего ареста.

"Кроме уже описанного эпизода о хищении 700 млн рублей, следствие указывает, что неустановленные лица администрации МО "Выборгский район", используя служебное положение и действуя совместно с представителями МБУ "Служба заказчика" и ООО "Проектстрой", ООО "Проектстрой СПб", обеспечили оплату за счет средств бюджета района заведомо несуществующих обязательств МБУ перед указанными юридическими лицами на сумму свыше 800 млн рублей", - говорится в сообщении.

Орлова задержали в октябре по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, глава администрации района совместно с бывшим главой комитета финансов района Александром Болучевским и неустановленными лицами с помощью документов, куда были внесены заведомо ложные сведения о проведении ремонтов в зданиях в Выборге, перевели из бюджета района на счета подконтрольных юридических лиц более 700 млн рублей, а затем похитили эти деньги. Болучевский ранее был также задержан, в администрации района после этого сообщали, что он был уволен, а часть похищенных денег экс-чиновнику якобы понадобилась для оплаты должности в мэрии Москвы. Орлов после задержания был отправлен в отставку. "Единая Россия" приостановила членство Орлова "в связи с совершением действий, дискредитирующих партию".

В среду суд продлил срок домашнего ареста Орлову до 12 февраля 2021 года. Ранее на суде прокурор заявлял, что Орлов связан с организованной преступной группой, причастной к похищениям людей и рейдерским захватам, а также пытается скрывать улики.

В начале октября источник в правоохранительных органах после задержания Болучевского сообщал ТАСС, что в администрации Выборгского района выявлены хищения еще на 800 млн рублей.