Источник: в колонии в Новосибирской области произошло убийство

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Убийство произошло в колонии №13 в Убинском районе Новосибирской области, на месте работают сотрудники полиции, сообщил ТАСС источник в органах власти региона.

Ранее интернет-издание Тайга.инфо со ссылкой на два источника сообщило о волнениях в одной из исправительных колоний Новосибирской области. По информации СМИ, бунт произошел в ИК №13 в Убинском районе региона 11 ноября. Источники сообщили о нескольких пострадавших и об одном убитом заключенном.

"Как сообщил начальник колонии, все спокойно, просто один [заключенный] убил другого, что-то не поделили. Ни о каком бунте речь не идет совершенно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, в колонии действительно обнаружено тело мужчины. "По данному факту проводится доследственная проверка. Следователь выехал на место", - сказала она, добавив, что информация о бунте в колонии не подтверждается.