В школе в Петербурге выявили вспышку кишечной инфекции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Случаи заражения кишечной инфекцией выявили в школе Кронштадтского района Санкт-Петербурга, заболели шесть учеников, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщается в среду на сайте ведомства.

"В связи с регистрацией 11.11.2020 года шесть случаев кишечной инфекции среди учащихся 2 - 5 классов ГБОУ СОШ №422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга <...> Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и организует противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

Проверку после госпитализации школьников также начала прокуратура Кронштадтского района. В ходе проверки надзорное ведомство намерено оценить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в учебном заведении. Сколько именно учащихся госпитализированы, не уточняется.