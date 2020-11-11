Суд в Москве арестовал россиянина по подозрению в госизмене

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в среду арестовал на два месяца россиянина Дмитрия Федоткина, который подозревается в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 11 ноября 2020 года в отношении Федоткина Дмитрия Андреевича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток, то есть до 10 января 2021 года", - сказали в суде. Иных данных об арестованном в суде не сообщили.

Согласно действующему законодательству, Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.