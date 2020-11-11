Военные эвакуировали почти 10 тыс. человек из затопленных районов на юге Мексики

МЕХИКО, 11 ноября. /ТАСС/. Мексиканские военные вывезли около 10 тыс. человек из затопленных районов в штатах Табаско и Чьяпас на юге страны. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении министерства национальной обороны.

"В безопасные места были эвакуированы 9 977 человек", - указывается в документе. Помощь была оказана в общей сложности более чем 71 тыс. местных жителей. В регионы, подвергшиеся удару стихии, были направлены 2,5 тыс. военнослужащих сухопутных войск и ВВС, 143 единицы колесной техники и четыре воздушных судна. Военные передали населению десятки тысяч наборов с продуктами и средствами личной гигиены, в сотрудничестве с местными властями они также взяли под управление 27 убежищ, где разместились около 900 человек.

По данным властей, жертвами наводнений, вызванных сильными дождями, в Табаско и Чьяпасе стали не менее 27 человек. Последствия циклона затронули свыше 164 тыс. жителей, десятки тысяч жилых домов получили повреждения.