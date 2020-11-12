Верховный суд определит место рассмотрения дела Майкла Калви

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России в четверг огласит решение по ходатайству Генпрокуратуры об определении территориальной подсудности дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Генеральная прокуратура просит направить дело Калви в Мещанский суд Москвы. Защита поддерживает это ходатайство.

Суд также разрешит ходатайство прокуратуры о продлении домашнего ареста фигурантов дела и ареста их имущества. По этим вопросам защита просит отказать прокуратуре.

Представители потерпевших, банка "Восточный" и его миноритария Шерзода Юсупова, поддержали передачу дела в Мещанский суд, оставили на усмотрение суда продление фигурантам дела домашнего ареста. Они также не поддержали ходатайство о продлении ареста имущества обвиняемых, так как "Первое коллекторское бюро" выплатило банку "Восточный" 2,5 млрд рублей.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Помимо Калви, по делу проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).