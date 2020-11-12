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Медсестре из Великобритании предъявили обвинения в убийстве восьми младенцев

Ее также обвиняют в покушении на жизнь еще 10 новорожденных

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Полиция графства Чешир на северо-западе Англии предъявила обвинения в убийстве восьми младенцев и покушении на жизнь еще 10 новорожденных медсестре Люси Летби. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении правоохранительных органов.

В нем отмечается, что 30-летняя Летби, работавшая в неонатальном отделении больницы Countess of Chester Hospital в настоящий момент арестована. Ранее медсестру уже брали под арест дважды, однако затем отпускали на свободу под залог до дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего. Ожидается, что в четверг обвинения против Летби формально будут выдвинуты Уоррингтонским магистратским судом.

Следствие изучало случаи смерти младенцев, произошедшие в период с июня 2015 по июнь 2016 года. Больница Countess of Chester Hospital привлекла внимание полиции в 2017 году вследствие высоких показателей смертности среди новорожденных. Помогавшие расследованию врачи обнаружили тогда на телах умерших младенцев нехарактерные травмы.

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