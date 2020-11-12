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В Москве возник пожар в складском помещении

Площадь возгорания около 100 кв. м

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на двух этажах складского здания в Москве, его общая площадь около 100 кв. м. Об этом в четверг сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

" <...> поступило сообщение о пожаре по адресу: Леснорядский переулок, дом 18, строение 7, где происходит возгорание на первом и втором этажах 4-5 этажного разноуровневого складского здания. Общая площадь пожара около 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало, на месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения.

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