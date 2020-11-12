ФСИН начала проверку после убийства в колонии в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Организована проверка по факту убийства в колонии №13 в Убинском районе Новосибирской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Ранее интернет-издание "Тайга.инфо" со ссылкой на два источника сообщило о волнениях в одной из исправительных колоний области. По информации СМИ, бунт произошел в ИК №13 в Убинском районе региона 11 ноября. Источники сообщили о нескольких пострадавших и об одном убитом заключенном. В СУ СК по региону информировали, что обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, информация о бунте не подтвердилась.

"По факту размещения в СМИ информации о смерти осужденного, отбывающего наказание в ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области, сообщаем, что на почве личных неприязненных отношений между осужденными возник конфликт, в ходе которого одному из осужденных нанесены травмы несовместимые с жизнью. Сотрудниками учреждения на место происшествия была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи, а также сотрудники правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе.

Исправительная колония №13 располагается в селе Раисино в Убинском районе на западе Новосибирской области.