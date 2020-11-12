На севере Красноярского края разыскивают пропавшего мальчика

КРАСНОЯРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Девятилетний мальчик пропал в Дудинке, одном из самых северных населенных пунктов Красноярского крае, в его поисках задействованы более 50 сотрудников полиции. Об этом сообщила в четверг пресс-служба краевого главка МВД.

"На севере Красноярского края сотрудники ОМВД России по Таймырскому району подняты по тревоге на поиски ребенка, не вернувшегося домой. Незамедлительно был объявлен сбор личного состава Отдела МВД. Из числа сотрудников уголовного розыска и инспекторов по делам несовершеннолетних созданы 5 оперативных групп. Также задействованы сотрудники патрульно-постовой службы, дежурной части, ИВС, а также участковые уполномоченные полиции. Всего в поисках ребенка принимают участие 52 сотрудника ОВД", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ребенок пропал накануне вечером. Мать сообщила в полицию, что ее сын ушел из дома и не вернулся. Полицейские устанавливают круг общения ребенка, опрашивают родных и друзей, проверяют подвальные и чердачные помещения.

На поиски ребенка также ориентированы службы такси Дудинки, скорой медицинской помощи и общественность.