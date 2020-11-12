На оперативников, задержавших стрелявшего в метро Москвы полицейского, могут завести дело

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Руководство СК РФ по Москве решило отменить отказ в возбуждении уголовного дела в отношении оперативников отдела собственной безопасности (ОСБ), пытавшихся задержать в метро прапорщика полиции Алексея Смирнова, который открыл по ним огонь. Об этом сообщил ТАСС адвокат Смирнова Михаил Корчагин.

"Сегодня стороной защиты получен официальный ответ по материалам доследственной проверки, в котором сказано, что первоначально было отказано в возбуждении уголовного дела, однако данное решение было отменено руководством ГСУ СК РФ по Москве как необоснованное. В официальном ответе указано, что в настоящее время проводятся дополнительные проверочные мероприятия, направленные на принятие законного и обоснованного решения", - рассказал Корчагин. По его словам, следствие устанавливает, насколько законными были действия оперативников, которые вели разработку Смирнова, и не содержалось ли в их действиях состава преступления.

В свою очередь источник ТАСС, знакомый с ситуацией, отметил, что на предварительном заседании суда по делу бывшего полицейского адвокаты Смирнова ходатайствовали о приобщении к материалам уголовного дела некоторых доказательств, которые "свидетельствуют о провокации взятки, устроенной сотрудниками ОСБ УВД на Московском метрополитене и которая привела к трагическим последствиям". "После приобщения данных доказательств и была организована данная проверка", - уточнил собеседник агентства.

В ходе предварительного судебного слушания судья удовлетворил ходатайство Смирнова о рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей. "Отбор коллегии присяжных по делу Смирнова назначен на 16 ноября, в 10:30 мск. Это будет третья попытка отбора присяжных заседателей, первое заседание было отложено в связи с болезнью потерпевшего, второе в связи с неявкой достаточного количества кандидатов в присяжные заседатели" - отметил в беседе с ТАСС второй адвокат Смирнова Александр Самухов.