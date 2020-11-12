Прокурор просит восемь лет колонии для экс-главы ИД "Известия" Галумова

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Гособвинение просит Гагаринский суд Москвы приговорить к восемь годам колонии бывшего главу ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщил ТАСС его адвокат Владимир Семенцов, приговор будет оглашен 23 ноября.

"В ходе прений сторон прокурор запросила для нашего подзащитного 8 лет колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор огласят 23 ноября в 14:00 мск", - сказал адвокат. Он добавил, что защита просит оправдать Галумова.

Эраст Галумов был арестован в начале 2018 года. Он обвиняется по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в 2016 году, оно насчитывает около 40 томов. По делу проходят также бывший замгендиректора по экономике и финансам издательства "Известия" Галина Петрунина и бывший гендиректор управления по эксплуатации зданий и сооружений Игорь Григорьев (они находятся под подпиской о невыезде). Для них прокуратура запросила по два года лишения свободы.

В отношении бизнесмена Валерия Логинова летом этого года суд прекратил уголовное преследование и освободил в зале суда.

Потерпевшей стороной по делу признано издательство "Известия", сумма ущерба составляет около 140 млн рублей. По версии следствия, фигуранты дела в 2009-2012 годах вступили в преступный сговор и составили фиктивные договоры подряда на демонтаж полиграфического оборудования и выполнение работ для внешнего электроснабжения объекта издательства.

В середине апреля 2019 года были арестованы начальник следственной группы ФСБ по делу Галумова Сергей Белоусов и его бывший подчиненный Алексей Колбов. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, они вымогали 1 млн долларов у Галумова за рассмотрение его дела в суде в особом порядке и условное наказание.