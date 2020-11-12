Источник: дело о доведении до самоубийства миллиардера Дмитрия Босова будет закрыто

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о доведении до самоубийства миллиардера, совладельца угольных компаний "Востокуголь" и "Сибантрацит" Дмитрия Босова будет закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Четыре месяца назад по факту суицида Босова было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства для проведения дополнительных экспертиз, которые невозможно провести вне дела. Уголовное дело будет прекращено в связи с отсутствием состава преступления", - сказал собеседник агентства.

6 мая тело 52-летнего Босова с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет. Источник сообщал, что миллиардер не оставил предсмертной записки. По словам собеседника агентства, родственники Босова подтверждают, что он был один и покончил с собой.