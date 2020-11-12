Тайфун "Вамко" обрушился на Манилу

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Тайфун "Вамко" в четверг парализовал работу общественного транспорта на центральном острове Лусон и в столице Филиппин Маниле.

Как сообщает агентство Reuters, из-за вызванных тайфуном проливных дождей и наводнений в Маниле также закрыты аэропорты и морской порт, приостановлена деятельность госучреждений.

Ряд районов столицы Филиппин затоплены, жители спасаются от наводнения на крышах домов. По предварительным данным, удар стихии привел в Маниле к гибели одного человека.

"Вамко" - 21-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году. В октябре на Филиппинском архипелаге бушевал тропический шторм "Гони", в результате вызванных им оползней и наводнений 25 человек погибли и шесть пропали без вести.