Открытое горение ликвидировали на рынке в ставропольском Светлограде

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Открытое горение на центральном рынке в Светлограде на Ставрополье потушили, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"В 08:43 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 07:52 произошел пожар на центральном рынке Светлограда. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение торговых рядов на площади 200 кв. м. Пожар был локализован на 400 кв. м. В тушении участвуют 24 человека личного состава и девять единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.