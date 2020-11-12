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ФСБ ликвидировала лабораторию по производству синтетических наркотиков

У наркоторговцев изъяли не менее 950 литров наркосодержащей жидкости и около 9,3 кг мефедрона
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© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков для продажи через интернет, изъяли почти тонну наркосодержащей жидкости и задержали с поличным трех человек. Об этом в четверг сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности проведена операция по пресечению деятельности подпольной лаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств, организованной гражданами России с целью их незаконного сбыта через нелегальные интернет-магазины", - сообщили в ФСБ.

Она располагалась в частном доме во Владимирской области. После того как была зафиксирована доказательная база, сотрудники ФСБ задержали трех наркоторговцев при производстве очередной партии наркотиков. У них изъято не менее 950 литров наркосодержащей жидкости и около 9,3 кг мефедрона. Кроме того, в домовладении обнаружены лабораторная посуда и оборудование, различные химические вещества, весы, упаковочный материал и другие доказательства, свидетельствующие об их причастности к серийному производству и сбыту наркотиков.

Следственным отделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере). Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

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