В Ленобласти поджигатель дома ранил полицейского из пистолета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Мужчина, который пытался поджечь дом с людьми в Лодейнопольском районе Ленинградской области, ранил полицейского при задержании из травматического пистолета и скрылся, ведется его розыск, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Мужчина обливал горючей смесью жилой дом, собираясь его поджечь. Полицейские вынуждены были форсировать события, чтобы не допустить поджог, в доме находились люди. Увидев сотрудников полиции, злоумышленник из травматического пистолета дважды выстрелил в их сторону, ранив одного из оперативников", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел рано утром в четверг в поселке Доможирово. По данным полиции, сотрудники приехали туда для расследования уголовного дела о поджоге автомобиля, чтобы задержать подозреваемого, который в этот момент совершал новое преступление.

"В настоящее время на розыск беглеца брошен личный состав местной полиции. Также задействованы сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - отметили в главке.

Местность в районе поисков сильно заболочена, злоумышленника ищут с помощью вездеходов. Также полицейские готовы задействовать для поиска вертолет.

Как уточнили ТАСС в главке МВД, сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. "Личность злоумышленника установлена. Это ранее судимый за самоуправство 29-летний житель Бокситогорска Сергей Кравченко", - сказал представитель ведомства.

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