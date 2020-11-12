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Суд заочно арестовал экс-председателя правления банка "БФГ-кредит" Мафцира

Евгения Мафцира заочно арестовали на два месяца с момента задержания или с момента экстрадиции на территорию России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-председателя правления банка "БФГ-кредит" Евгения Мафцира по обвинению в растрате. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Мафцир Евгений Симхович, обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, объявлен в международный розыск. Следствие ходатайствовало о заочном аресте на два месяца с момента задержания или с момента экстрадиции на территорию РФ. Ходатайство было удовлетворено судом", - сказала она.

Ранее в розыск в рамках уголовного дела были объявлены владельцы и председатель правления банка "БФГ-кредит" Юрий Глоцер и Павел Дойнов, по данным следствия, организовавшие в 2014-2016 году хищение средств банка и скрывшиеся за пределами РФ после выявления преступления. В этом банке свои средства держали Первый канал и ВГТРК, а также департамент строительства Москвы. Банк признан банкротом, 27 июля 2016 года лицензия у него была отозвана.

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