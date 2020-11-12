Более миллиона немаркированных пачек сигарет на 180 млн рублей изъяли в Московском регионе

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Полицейские изъяли в Московском регионе более миллиона пачек немаркированной табачной продукции на 180 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате 14 обысков, проведенных по местам проживания сообщников, в транспортных средствах и складских помещениях на территории Москвы и Московской области, изъяты компьютеры, телефоны, печати и штампы ряда организаций, черная бухгалтерия, а также свыше миллиона пачек сигарет известных марок общей стоимостью свыше 180 миллионов рублей", - сказала она.

По словам Волк, полицейские установили, что четверо безработных москвичей организовали деятельность по перевозке, хранению и сбыту табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками. Табачные изделия, привезенные из южных регионов России, предназначались для сбыта в точках розничной торговли, преимущественно за пределами столицы. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ").

"В ходе следственных действий один из соучастников пытался избавиться от черновых записей, свидетельствующих о противоправной деятельности, выбросив их из окна квартиры. В настоящее время четверым фигурантам, задержанным при участии Росгвардии, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - заключила Волк.