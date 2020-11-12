Защита избитого арбитра Данченкова подала жалобу генпрокурору о переквалификации дела

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Арбитр Никита Данченков и его адвокаты подали жалобу генпрокурору РФ Игорю Краснову о переквалификации уголовного дела в отношении экс-футболиста сборной России Романа Широкова на покушение на убийство.

Данченков в жалобе (документ имеется в распоряжении ТАСС) просит передать материалы проверки и уголовного дела в отношении Широкова в СК для проведения следователями доследственной проверки и возбуждения дела о покушении на убийство. "Если органы предварительного расследования и прокуратура не согласятся с квалификацией деяний Широкова Романа Николаевича, как покушение на убийство, то привлечь его к уголовной ответственности за покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в жалобе.

В жалобе отмечается, что ранее Данченков уже подавал заявление о переквалификации уголовного дела в прокуратуру Москвы и в московский главк СК. Однако защита не получила мотивированных постановлений об удовлетворении или отказе в жалобе. Адвокат арбитра Александр Островский также сообщал, что жалобы никто из ведомств не рассмотрел, хотя они не имели права игнорировать обращения.

5 ноября прокуратура Москвы сообщила об утверждении обвинительного акта в отношении Широкова. Уголовное дело, скорее всего, будет рассматривать мировой суд Сокольнического района. Широков обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). По данной статье предусмотрено наказание в виде 360 часов обязательных работ, года исправительных работ, двух лет принудительных работ, шести месяцев ареста или двух лет лишения свободы.

Избиение из-за красной карточки

10 августа на стадионе академии "Спартака" в любительском матче в рамках турнира "Российская медиа-лига" с участием команды телеканала "Матч ТВ" Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений со стороны футболиста. Потом Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram. Дознавателю Широков сообщил, что между ним и арбитром во время матча произошла перепалка и Данченков спровоцировал его, но не смог вспомнить, какими словами. Широков считает, что именно "грубые и надменные ответы" Данченкова в его адрес спровоцировали избиение.

Данченков на очной ставке пояснил, что применил к Широкову красную карточку из-за его нецензурных высказываний в его адрес, но сам футболиста не оскорблял.