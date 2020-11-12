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Полиция Нидерландов проверяет информацию о стрельбе у посольства Саудовской Аравии

Пострадавших, по данным полиции, нет

ТАСС, 12 ноября. Полиция Нидерландов проверяет информацию о стрельбе у здания посольства Саудовской Аравии в Гааге. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальной странице правоохранительных органов в Twitter.

"Незадолго до 06:00 [в четверг, 08:00 мск] мы получили информацию о стрельбе у здания в Гааге. Пострадавших нет. Мы проводим расследование", - указано в сообщении.

Как поясняет газета De Telegraaf, по адресу, указанному правоохранительными органами, расположено посольство Саудовской Аравии. Газета также опубликовала фотографии, на которых, предположительно, видны пулевые отверстия на одном из окон здания.

Теги
НидерландыСаудовская Аравия
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