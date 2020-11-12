Полиция Нидерландов проверяет информацию о стрельбе у посольства Саудовской Аравии

ТАСС, 12 ноября. Полиция Нидерландов проверяет информацию о стрельбе у здания посольства Саудовской Аравии в Гааге. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальной странице правоохранительных органов в Twitter.

"Незадолго до 06:00 [в четверг, 08:00 мск] мы получили информацию о стрельбе у здания в Гааге. Пострадавших нет. Мы проводим расследование", - указано в сообщении.

Как поясняет газета De Telegraaf, по адресу, указанному правоохранительными органами, расположено посольство Саудовской Аравии. Газета также опубликовала фотографии, на которых, предположительно, видны пулевые отверстия на одном из окон здания.