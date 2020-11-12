СК возбудил дело после гибели девушки из-за падения в яму на востоке Москвы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели девушки, упавшей в яму на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

21 октября недалеко от жилого дома на 11-й Парковой улице в углубление в земле, сделанное для установки столбов, упала девушка 2001 года рождения. Не сумев самостоятельно выбраться, она погибла. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека")", - сказала Иванова.

По ее словам, в этом районе коммерческая организация проводила аварийно-восстановительные работы наружного освещения. "Но в нарушение требований безопасности не была огорожена траншея, в которую упала девушка", - пояснила представитель ГСУ. В ближайшее время будут допрошены руководство и сотрудники организации, проводившей работы.