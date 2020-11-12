На обвиняемого в получении взятки главу района Оренбуржья завели еще два уголовных дела

ТАСС, 12 ноября. Следователи выявили дополнительные эпизоды преступлений, совершенные бывшим главой Светлинского района Оренбургской области Виктором Таракановым, возбуждены еще два уголовных дела о получении взяток. Также два дела заведены в отношении предпринимателя за дачу взятки, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Обвиняемый был задержан в мае, ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

"Возбуждены два уголовных дела в отношении главы Светлинского района Оренбургской области Виктора Тараканова по двум выявленным фактам дополнительных эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления). В отношении представителя коммерческой организации возбуждены два уголовных дела ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый получил взятки за покровительство, а именно победу конкретной организации на аукционах за право выполнения муниципальных контрактов. "В рамках уголовного дела с целью обеспечения исполнения приговора суда по ходатайству следователя наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому и его супруге, на сумму более 4 млн 500 тыс. рублей", - добавили в СК.

По данным управления ФСБ по области, Тараканов вымогал взятку в 200 тыс. рублей у местного предпринимателя за оказание содействия в аукционе по благоустройству территории в поселке Светлый в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Позднее в МВД сообщили, что задержан также предприниматель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ ("Дача взятки").

По информации правительства области, Тараканов возглавлял район с 23 октября 2010 года.