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Следователи возбудили дело о хищении 48,9 млн рублей сотрудниками московского метро

Мошенничество осуществлено при выполнении работ по капитальному ремонту тяговых электродвигателей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о хищении 48,9 млн рублей должностными лицами московского метро по договорам о капремонте электродвигателей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в сентябре 2016 года и мае 2017 года между ГУП "Московский метрополитен" и ООО "ПЭМРО" были заключены договоры на выполнение работ по капитальному ремонту тяговых электродвигателей ДК-117 и их модификаций на 258,8 млн рублей и 208,8 млн рублей соответственно. Неустановленные должностные лица метро приказали подчиненным инспекторам, не знающим конструктивные особенности тяговых электродвигателей, осуществить их приемку.

"Затем ГУП "Московский метрополитен" с октября 2016 года по март 2018 года оплатил ООО "ПЭМРО" фактически невыполненные работы на 48,9 млн рублей. 11 ноября 2020 года возбуждено уголовное дело о мошенничестве", - сказал источник.

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