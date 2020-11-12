В Белоруссии арестовали обвиняемого в поджоге двери здания прокуратуры

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Минской области приняла решение об аресте обвиняемого в поджоге двери здания прокуратуры Жодино, совершенном в октябре нынешнего года. Об этом сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

"Заместитель прокурора Минской области Сергей Шикунец санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Жодино, которому инкриминировано особо злостное хулиганство по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры, опубликованном на ее сайте.

По данным следствия, 31-летний мужчина около 03:00 мск 8 октября 2020 года из хулиганских побуждений поджег на крыльце прокуратуры Жодино самодельную конструкцию, в результате воспламенения которой были повреждены входная дверь и навес над входом в здание.

По данным правоохранительных органов, в ходе протестных акций были отмечены случаи поджога у зданий государственных органов. В МВД тогда заявили, что поджоги, совершенные у зданий прокуратуры в Жодино и Солигорске (Минская область) на фоне протестных акций, свидетельствуют о высокой вероятности появления террористической угрозы для Белоруссии. После поджога одного из помещений ГАИ в Мозыре (Гомельская область) было возбуждено уголовное дело по статье "Акт терроризма".