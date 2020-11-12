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В ТРК "Европолис" безмасочник пытался скрыться от полицейских

Мужчина сбил одного из сотрудников патрульно-постовой службы с ног

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мужчина, находившийся без маски в ТРК "Европолис" в Москве, пытался скрыться от полицейских и сбил одного из них с ног. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В ТРК "Европолис" на Проспекте Мира двое сотрудников патрульно-постовой службы выявили 50-летнего мужчину без средств индивидуальной защиты. Документов у мужчины тоже не оказалось, и сотрудники решили доставить его в отдел полиции для установления личности.

"Мужчина попытался сбежать, но был задержан. При задержании он также оказал сопротивление, сделал одному из полицейских подсечку и бросил его на пол", - сказал собеседник агентства. По факту применения насилия в отношении представителя власти проводится доследственная проверка.

Это уже второй случай нападения на полицейского москвича без маски. 9 ноября в магазине "Пятерочка" на улице Маршала Бирюзова 41-летний мужчина отказался проследовать с двумя участковыми для составления дальнейшего разбирательства по факту отсутствия маски, достал газовый баллончик и распылил в лицо полицейским. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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