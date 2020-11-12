Дело Романа Широкова поступило для рассмотрения в мировой суд

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Судебный участок мирового судьи №105 района Сокольники рассмотрит дело бывшего футболиста сборной России Романа Широкова об избиении арбитра Никиты Данченкова. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

"Дело в отношении Романа Широкова поступило на 105-й судебный участок района Сокольники города Москвы", - сказала представитель суда.

Широков обвиняется по ч. 2 ст. 115 УК РФ (" Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений"), по которой предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака" в любительском матче в рамках турнира "Российская Медиа-лига" с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений со стороны футболиста. Спустя некоторое время Широков извинился за инцидент со своей страницы в Instagram, телеканал отстранил его от работы.

В ходе очной ставки (документ с показаниями имеется в распоряжении ТАСС) Широков сообщил дознавателю, что между ним и арбитром во время матча произошла перепалка и Данченков спровоцировал его. Он не смог вспомнить, что именно сказал ему Данченков, но заявил, что замечания арбитра "эмоционально задели и оскорбили" его и он совершил "неприемлемый поступок, который не должен был совершать". Широков считает, что именно "грубые и надменные ответы" Данченкова в его адрес спровоцировали избиение. В свою очередь Данченков на очной ставке пояснил, что применил к Широкову красную карточку из-за нецензурных высказываний футболиста в его адрес. Он также добавил, что не оскорблял футболиста. Широков не смог вспомнить, выражался ли он нецензурно во время перепалки с арбитром.