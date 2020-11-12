Суд в Махачкале арестовал экс-главу ростовского и дагестанского ФСИН по новому делу

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Суд в Махачкале заключил под стражу бывшего руководителя ГУ УФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями в период работы в Дагестане, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Верховного суда Дагестана.

"Советский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Муслима Даххаева на два месяца, до 12 января", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану ТАСС сообщили, что в ближайшее время Даххаева этапируют из Ростова-на-Дону, где он отбывает наказание, в Дагестан.

Как сообщал ТАСС, Даххаева подозревают в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело в отношении него было возбуждено дагестанским управлением Следственного комитета России в июле, когда Даххаев уже находился под арестом в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела о разглашении гостайны в виде нарушения секретного документооборота внутри организации.

По версии дагестанских следователей, с 2014 по 2017 годы Даххаев, возглавляя дагестанское УФСИН незаконно организовал вывод из колонии-поселения шестерых осужденных в свой дом и в домовладение своей матери, где незаконно был использован труд осужденных при проведении строительных и ремонтных работ. Для охраны осужденных и общего контроля за работами в домовладениях он незаконно освободил от исполнения своих служебных обязанностей двух сотрудников службы исполнения наказания. И осужденным, и сотрудникам УФСИН за этот период была выплачена зарплата за счет федерального бюджета.

Ростовский областной суд 2 октября вынес приговор по первому уголовному делу в отношении Даххаева, согласно которому бывшему руководителю ГУ ФСИН по Ростовской области назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении. Также Даххаев на два года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.