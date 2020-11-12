В Петербурге нашли тело младенца на берегу Финского залива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Тело ребенка нашли на берегу Финского залива в Курортном районе Санкт-Петербурга, проводится доследственная проверка, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"На берегу Сестрорецкого пляжа обнаружено тело младенца женского пола без видимых телесных повреждений", - говорится в сообщении.

В связи с инцидентом следователи начали проверку. В настоящее время тело передано на экспертизу для установления причин смерти, место происшествия осмотрено следователями.

Пляж расположен в городе Сестрорецке, который входит в состав Курортного района Санкт-Петербурга.