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В Петербурге нашли тело младенца на берегу Финского залива

Тело передали на экспертизу для установления причин смерти ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Тело ребенка нашли на берегу Финского залива в Курортном районе Санкт-Петербурга, проводится доследственная проверка, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"На берегу Сестрорецкого пляжа обнаружено тело младенца женского пола без видимых телесных повреждений", - говорится в сообщении.

В связи с инцидентом следователи начали проверку. В настоящее время тело передано на экспертизу для установления причин смерти, место происшествия осмотрено следователями.

Пляж расположен в городе Сестрорецке, который входит в состав Курортного района Санкт-Петербурга.

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