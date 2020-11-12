Устроивший стрельбу в Воронеже срочник отказался давать показания

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Солдат-срочник Антон Макаров, убивший трех сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже, отказался давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ, поскольку находится в стрессовом состоянии. Об этом ТАСС в четверг сообщила его адвокат Яна Горюнова.

"В настоящий момент мы с ним показания на даем, мы воспользовались статьей 51 Конституции России, потому что он находится в стрессовом состоянии. Как только он придет в себя, нормализуется его психическое и эмоциональное состояние, только после этого он будет давать показания", - сказала она, добавив, что разглашать информацию о признании или непризнании вины на данный момент не имеет права.

Адвокат также сказала, что будет ходатайствовать о проведении своему подзащитному психолого-психиатрической экспертизы.

"На данном этапе мы не подали ходатайство об экспертизе, но обязательно будем подавать. С экспертным учреждением, где будет проводиться экспертиза, пока тоже не определено. В ближайшее время определимся", - сообщила Горюнова.

В новость внесены изменения (13:59 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.