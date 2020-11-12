Персонал эвакуировали с аварийного участка шахты в Воркуте

СЫКТЫВКАР, 12 ноября. /ТАСС/. Горняков эвакуировали с аварийного загазованного участка шахты "Заполярная" АО "Воркутауголь". Эвакуация персонала на поверхность не осуществлялась, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

"На шахте "Заполярная" проведена эвакуация персонала с аварийного участка, эвакуация на поверхность не осуществлялась", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, на шахте зафиксировано превышение допустимой концентрации газа. На место выехали подразделения горноспасателей и оперативная группа Воркутинского гарнизона пожарной охраны.

В акционерном обществе "Воркутауголь" ТАСС сообщили, что инцидент с превышением предельно допустимой концентрации газа в шахте находится под контролем всех служб. Эвакуация горняков на поверхность не требуется и проводиться не будет.

"Ситуация с загазованностью в шахте под контролем. Жизни и здоровью горняков ничего не угрожает. Люди на поверхность не выводятся. Все службы, которые должны обследовать и принять итоговое решение, направлены, все на месте", - сообщили ТАСС на предприятии, затруднившись сказать, сколько человек находится в шахте.

Шахта "Заполярная" эксплуатируется с 1949 года. Ее проектная мощность в 500 тыс. т угля в год уже в 1950 году была перекрыта на 35%. Согласно оценкам специалистов, промышленных запасов угля на благоприятных по условиям залегания участках шахтного поля хватит еще на 20-25 лет.