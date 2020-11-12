Прокурор по делу MH17 потребовал сохранить анонимность свидетелей

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 12 ноября. /ТАСС/. Голландская прокуратура настаивает на сохранении анонимности ряда свидетелей по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявил в четверг на слушаниях прокурор Тейс Бергер.

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"Защита добивается того, чтобы личность ряда свидетелей была раскрыта, - сказал он. - Мы же считаем, что для этого нет оснований".

В голландском уголовном праве существуют определенные правила допроса таких свидетелей, подчеркнул Бергер. В частности, они допрашиваются судебным следователем, и ни представители прокуратуры, ни представители защиты не могут присутствовать на этих допросах. "Более того, обвинение не может основываться исключительно на показаниях анонимных свидетелей", - добавил прокурор. По его убеждению, этих правил достаточно для того, чтобы соблюсти интересы обвиняемого в судебном процессе и в то же время сохранить анонимность лиц, которые готовы дать показания.

На прошлой неделе адвокаты Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу, обратились в суд с просьбой раскрыть личности и повторно допросить ряд свидетелей обвинения. На данный момент в досье они фигурируют лишь под буквенно-цифровыми обозначениями. По мнению адвокатов, отсутствие данных об этих людях ставит их заявления под серьезные сомнения.

Ранее окружной суд Гааги принял решение гарантировать анонимный статус 12 свидетелям, проходящих по делу MH17, в связи с тем, что им может угрожать опасность.