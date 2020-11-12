Суд приговорил семерых жителей Краснодара на сроки до 10 лет колонии за обман дольщиков

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил семерых жителей Краснодара на сроки до 10 лет колонии за обман 265 дольщиков на сумму более 260 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда в четверг.

Как следует из приговора Прикубанского районного суда Краснодара, в 2011 году член религиозной организации Церкви веры евангельской "Вифания" Личман А. Е. организовал группу, участники которой в течение длительного времени похищали деньги граждан, которые те вносили за приобретение недвижимость на этапе строительства. Договоры долевого участия с гражданами заключались от имени ЖСК "Гомель", ЖСК "Открытые двери", который впоследствии был переименован в ЖСК "Дипломат", ЖСК "Эталон". Также гражданам предлагалось долевое участие в строительстве дома на улице Чайковского в Краснодаре.

Суд приговорил Личмана к 10 годам лишения свободы, остальных членов группы - к срокам от 4 лет условно до 9 лет колонии.

"Потерпевшими по уголовному делу признаны 265 граждан. Ущерб, нанесенный им преступной деятельностью подсудимых, оценивается более чем в 260 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Отбывать наказание осужденным предстоит в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.