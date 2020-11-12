В Крыму местного жителя приговорили к исправительным работам за гибель дочери

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Республики Крым признал виновным отца погибшего ребенка, которого он оставил в опасности. Мужчина приговорен к 6 месяцам исправительных работ, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Шестилетняя девочка пропала 31 мая 2020 года в поселке Ленино Республики Крым. Бабушка сообщила, что внучка пошла на рыбалку с отцом и его другом. В состоянии сильного алкогольного опьянения отец уснул вблизи Северо-Крымского канала, оставив дочку наедине с ранее судимым другом. Злоумышленник воспользовался данными обстоятельствами, совершив в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера и убийство. Тело ребенка было обнаружено на дне канала - недалеко от места, где взрослые распивали спиртное.

"Сегодня решением Ленинского районного суда Республики Крым мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 6 месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы 10% в доход государства", - говорится в сообщении. Отмечается, что собранные ГСУ доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя поселка Ленино. Он признан виновным в оставлении ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ).

Отец девочки вину в совершенном преступлении признал полностью, с ним проведены все необходимые следственные действия. В отношении основного фигуранта уголовного дела, обвиняемого в совершении убийства ребенка, расследование уголовного дела продолжается.