Чиновнице в Сарапуле изменили меру пресечения по делу о гибели детей при обрушении дома

ИЖЕВСК, 12 ноября. /ТАСС/. Суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий чиновнице из города Сарапул (Удмуртия), которую обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. Об этом ТАСС сообщили в четверг в объединенной пресс-службе судейского сообщества региона.

"Начальнику управления имущественных отношений Сарапула, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), мера пресечения изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий", - сказали в пресс-службе.

Инцидент произошел 12 сентября, в результате обрушения кровли нежилого барака, расселенного в 2017 году, погибли двое подростков. По данным МЧС, обрушение произошло из-за ветхости строительных конструкций. Задержаны были руководитель подрядной организации, ответственной за снос барака, а также начальник управления имущественных отношений Сарапула.

В отношении руководителя подрядной организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"), срок меры пресечения в виде запрета определенных действий продлен на 1 месяц - до 11 декабря.