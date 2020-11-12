В Кирове возбудили дело об убийстве после исчезновения подростка

КИРОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения 17-летнего юноши, который ушел из дома 8 ноября и не вернулся, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, молодой человек ушел из дома в микрорайоне Лянгасово днем 8 ноября, до сих пор его местонахождение не установлено. В поисковых мероприятиях участвуют следователи, сотрудники полиции, кинологи и волонтеры.