Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Балашихе

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате пожара на лоджии в жилом доме в подмосковной Балашихе, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"В 14:14 поступило сообщение о возгорании лоджии в жилом доме по адресу: Балашиха, Чистопольская улица, дом 24. Произошло возгорание лоджии на площади 3 кв. метра. Три человека погибли и один пострадал", - сказали в МЧС.

Как уточнили в главке, погибли двое детей и одна женщина, еще один ребенок госпитализирован. В настоящее время возгорание ликвидировано. Причина пожара устанавливается.

Прокуратура начала проверку в связи с гибелью женщины и двух детей при пожаре в многоквартирном доме в Балашихе. "В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия, приведшие к гибели людей", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области.

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