Более 100 детей обратились за медпомощью после вспышки инфекции в школе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Более 100 учеников школы в Кронштадском районе Санкт-Петербурга обратились за медпомощью после вспышки кишечной инфекции в учебном заведении, сообщили ТАСС в городской прокуратуре.

"Более 100 детей обратились за медпомощью, они не госпитализированы, проходят лечение дома. Два ребенка госпитализировали, одного уже выписали", - сказала представитель ведомства.

В среду в городском управлении Роспотребнадзора сообщали, что в школе номер 422 в Кронштадском районе была зафиксирована вспышка кишечной инфекции у учеников 2-5 классов. Прокуратура Санкт-Петербурга по факту инцидента проводила проверку. Организацией питания в школе, по данным прокуратуры, занималась частная компания.

По результатам проверки, Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). По данным следствия, у школьников проявились симптомы "острой кишечной инфекции неустановленной этиологии, а также установлен диагноз - гастроэнтерит".