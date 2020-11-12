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Дело Никиты Белых
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Экс-губернатор Белых просит заменить оставшийся тюремный срок на более мягкое наказание

Бывший глава Кировской области отбывает наказание в колонии в Рязанской области
Никита Белых Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Никита Белых
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Скопинский районный суд Рязанской области 26 ноября рассмотрит ходатайство осужденного за взятку бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых о замене оставшегося тюремного срока более мягким видом наказания. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд 26 ноября рассмотрит ходатайство Белых Никиты Юрьевича о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания", - сказал собеседник агентства.

Экс-губернатор отбывает наказание в колонии в Рязанской области.

Адвокат Белых Андрей Грохотов подтвердил ТАСС, что эта просьба назначена судом к рассмотрению, но не уточнил подробностей.

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Белых, Никита ЮрьевичРоссияДело Никиты БелыхКировская областьРязанская область
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