Суд признал законным решение оштрафовать главу ФБК Жданова за неисполнение решения суда

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы признал законным решение первой инстанции оштрафовать директора ФБК Ивана Жданова на 100 тыс. рублей за отказ исполнить решение суда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал законным решение первой инстанции о штрафе Жданову в размере 100 тыс. рублей", - сказали в суде.

Ранее судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за неисполнение решения суда.

Согласно приговору, Жданов не исполнил решение Люблинского суда столицы от 2017 года, согласно которому был удовлетворен иск бизнесмена Алишера Усманова о защите чести и достоинства к ФБК и блогеру Алексею Навальному. Суд обязал их удалить из интернета ряд эпизодов фильма "Он вам не Димон" и опубликовать опровержение ложных сведений. Как сказано в тексте приговора, в полной мере ничего из этого не было сделано, хотя несколько записей со своих ресурсов фонд удалил.