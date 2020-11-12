СК устанавливает причину пожара в Подмосковье, где погибли женщина и двое детей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи устанавливают причину пожара в жилом доме в подмосковной Балашихе, где погибли женщина и двое детей. Как сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, проводится доследственная проверка.

"На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются очаг и причины возгорания. По предварительным данным, оно произошло на лоджии", - сообщила Врадий.

В четверг днем в квартире жилого дома на Чистопольской улице в Балашихе произошел пожар. Погибли двое детей 2016 и 2018 годов рождения и одна женщина, еще один ребенок госпитализирован. Прокуратура также начала проверку по факту ЧП.