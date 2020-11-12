СК возбудил дело по факту гибели двух детей и женщины при пожаре в Балашихе

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей и женщины в результате пожара в Балашихе, сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Балашихе возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - сообщила Врадий. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются очаг и причины возгорания. По предварительным данным, возгорание произошло на лоджии.

В четверг днем в квартире жилого дома на Чистопольской улице в Балашихе произошел пожар. Погибли двое детей 2016 и 2018 годов рождения и одна женщина, еще один ребенок госпитализирован. Прокуратура также начала проверку по факту ЧП.