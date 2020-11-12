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СМИ: при крушении вертолета на Синае погибли пять американцев, француз и чех

По данным портала Al-Youm Al-Sabia, причиной крушения вертолета стала техническая неисправность

КАИР, 12 ноября. /ТАСС/. Семь военнослужащих из состава международного миротворческого контингента на Синае погибли в четверг в результате крушения вертолета-разведчика на юге полуострова. Как сообщил информационный портал Al-Youm Al-Sabia, в числе жертв - пятеро американцев, гражданин Франции и гражданин Чехии.

По предварительной информации, вертолет упал из-за технической неисправности.

Многонациональные силы на Синае, не имеющие ооновского статуса, были размещены там в 1982 году для наблюдения за ходом выполнения мирного договора между Египтом и Израилем, подписанного в 1979 году. В их составе - военнослужащие из 11 стран, в том числе американцы.

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