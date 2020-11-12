В комитете соцзащиты Ленобласти прошли обыски по делу о билетах в театр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур провели обыски в комитете по соцзащите населения Ленинградской области в четверг по делу о растрате при организации походов в театр, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Следственные действия прошли в комитете по делу о растрате", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обыски связаны с расследованием дела о растрате, которое возбудили весной этого года. В апреле ТАСС сообщал, что в Лодейнопольском районе возбудили уголовное дело о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) в отношении бывшего директора специального дома-интерната, которая, как считают следователи, потратила бюджетные деньги для приобретения более 500 билетов в театр.

При этом, как удалось выяснить следователям, подопечные дома-интерната в театр не ходили, а по билетам мероприятия посетили другие люди. Сумму ущерба оценили в 1,6 млн рублей.