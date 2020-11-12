Причиной прорыва трубы с кипятком в Подмосковье мог стать гидроудар

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Гидроудар мог стать причиной прорыва трубы горячего водоснабжения в Дзержинском. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, причиной выброса кипятка мог стать гидроудар. Кроме того, рассматриваются и другие версии, в том числе износ трубы и технологические нарушения", - сказал собеседник агентства.

Днем в четверг по улице Томилинская в районе дома 14 в Дзержинском в результате прорыва трубы горячего водоснабжения произошел разлив горячей воды на проезжую часть. Четверо детей в возрасте от 10 до 12 лет, которые переходили дорогу, получили термические ожоги. Они госпитализированы в Люберецкий ожоговый центр. Как уточнили в пресс-службе областного главка МЧС, у детей ожоги ног.

Люберецкая городская прокуратура в связи с прорывом трубы проводит проверку.