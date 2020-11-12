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Саудовская Аравия осудила обстрел своего посольства в Гааге

В дипмиссии отметили, что пострадавших в результате инцидента нет

ТАСС, 12 ноября. Власти Саудовской Аравии выступили в четверг с резким осуждением обстрела посольства королевства в Гааге. Соответствующее заявление распространила саудовская дипмиссия в Нидерландах.

"Саудовская Аравия осуждает трусливое нападение на посольство королевства в Гааге", - приводит текст заявления телеканал Al Arabiya. В дипмиссии отметили, что пострадавших в результате инцидента нет, а также призвали подданных королевства к бдительности.

Ранее полиция Нидерландов сообщила, что правоохранительные органы получили информацию о стрельбе в четверг утром у здания, где располагается посольство Саудовской Аравии в Гааге. Нидерландская газета De Telegraaf опубликовала фотографии, на которых, предположительно, видны пулевые отверстия на одном из окон здания.

Теги
НидерландыСаудовская Аравия
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