Следователи проводят проверку по факту ЧП с детьми при прорыве трубы в Дзержинске

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку по факту получения детьми ожогов при прорыве трубы в Дзержинске. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По факту получения детьми ожогов организовали проверку, следователи выезжают на место. Предстоит установить обстоятельства, а также выяснить степень полученных детьми ожогов", - сообщила Врадий.

По ее словам, пострадали четыре девочки 2008 года рождения, с разной степенью ожогов их доставили в больницу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Днем в четверг по улице Томилинской в районе дома 14 в Дзержинском в результате прорыва трубы горячего водоснабжения произошел разлив горячей воды на проезжую часть. Четверо детей в возрасте от 10 до 12 лет, которые переходили дорогу, получили термические ожоги. Они госпитализированы в Люберецкий ожоговый центр. Как уточнили в пресс-службе областного главка МЧС, у детей ожоги ног.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной выброса кипятка мог стать гидроудар. Кроме того, рассматриваются и другие версии, в том числе износ трубы и технологические нарушения.

Люберецкая городская прокуратура в связи с прорывом трубы проводит проверку.