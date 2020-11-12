В Подмосковье из-за прорыва трубы без отопления остались 38 домов, школа и детский сад

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Почти 40 многоквартирных жилых домов, школа, детский сад и детский центр творчества остались без горячей воды и отопления из-за прорыва трубы горячего водоснабжения в подмосковном Дзержинском. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"В результате порыва трубы горячего водоснабжения в Дзержинском прекращена подача отопления и горячей воды в 38 многоквартирных домах, а также в средней общеобразовательной школе, детском саду и детском центре творчества", - сказал собеседник агентства, добавив, что ориентировочное время восстановления теплоснабжения и подачи горячей воды - около 23:00 мск.

Днем в четверг на Томилинской улице в районе дома 14 в Дзержинском в результате прорыва трубы горячего водоснабжения произошел разлив горячей воды на проезжую часть. По данным пресс-службы областного главка МЧС России, четверо детей в возрасте от 10 до 12 лет, которые переходили дорогу, получили термические ожоги. Они госпитализированы в Люберецкий ожоговый центр, у детей ожоги ног. По данным главного следственного управления СК по области, пострадали четыре девочки 2008 года рождения, у них разная степень ожогов.

По предварительным данным, причиной выброса кипятка мог стать гидроудар. Кроме того, рассматриваются и другие версии, в том числе износ трубы и технологические нарушения.

Люберецкая городская прокуратура и СК в связи с прорывом трубы проводят проверку.

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